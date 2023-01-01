Фотопленка Ilford PAN F PLUS 50, 36 кадров (уцененный)
Код товара : УТ-00070115
Артикул : 1707768 (у)
Причина уценки:
Мятая упаковка
21%
1 890 ₽
1 499 ₽
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Описание
Самая низкочувствительная и мелкозернистая из черно-белых пленок ILFORD. Обладает широким тональным диапазоном, точной передачей мелких деталей и текстуры. Отлично подходит для портретов, архитектурной съемки, пейзажей и т.д. Номинальное ISO 50, может экспонироваться как ISO 25 (EI 25/15).
Кассета 35-мм формата, 36 кадров.