Самая низкочувствительная и мелкозернистая из черно-белых пленок ILFORD. Обладает широким тональным диапазоном, точной передачей мелких деталей и текстуры. Отлично подходит для портретов, архитектурной съемки, пейзажей и т.д. Номинальное ISO 50, может экспонироваться как ISO 25 (EI 25/15).