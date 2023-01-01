ILFORD PAN 100 - черно-белая пленка с отличным соотношением цена/качество. Хотя PAN и уступает таким сериям как HP5 или FP4, эта пленка обладает хорошей передачей тонов, мелким зерном и высокой резкостью (если соблюдать рекомендации производителя по проявке). Разрешающая способность пленки позволяет применять многократное увеличение.