Фотопленка Ilford PAN 100, 36 кадров
Код товара : 00000011705
Артикул : 1707364
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Характеристики
Характеристики
Процесс проявки
D-76
Светочувствительность
100
Страна производства
Великобритания
Тип пленки
Негативная черно-белая
Формат пленки
135
Количество кадров
36
Описание
ILFORD PAN 100 - черно-белая пленка с отличным соотношением цена/качество. Хотя PAN и уступает таким сериям как HP5 или FP4, эта пленка обладает хорошей передачей тонов, мелким зерном и высокой резкостью (если соблюдать рекомендации производителя по проявке). Разрешающая способность пленки позволяет применять многократное увеличение.
Кассета 35-мм формата, 36 кадров. ISO 100.