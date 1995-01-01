Ilford Multigrade FB Classic - бумага премиум-класса с нейтральной тональной передачей, высокой четкостью, глубоким черным цветом и переменным контрастом. Обладает высокой отзывчивостью к тонерам и специальным приемам проявки. Бумага отличается быстрой проявкой: изображение начинает проявляться примерно через 20 секунд после замачивания.

Бумага Ilford Multigrade FB Classic совместима со всеми известными фотоувеличителями и с большинством лабораторных безопасных осветителей (с отсеканием не ниже 580 нм). Рекомендуемые фильтры безопасного освещения: ILFORD 904, ILFORD 902, Kodak OC, Kodak 1A, Paterson red Dome A, мощность лампы безопасного света: не более 15 Вт, расстояние от лампы до бумаги: не менее 1.2 м. Для проявления рекомендуется использовать лампы накаливания (обычные или галогеновые), лампы с холодным катодом - только адаптированные для использования с бумагой переменной контрастности, ксеноновые лампы - не рекомендуются.

Полностью совместима со всей проявочной и промывочной химией Ilford. Для проявки рекомендуется использовать Ilford Multigrade (в пропорции 1+9: 1.5 - 3 минуты, в пропорции 1+14: 2 - 5 минут), Bromophen (1.5 - 3 минуты) или PQ Universal (1.5 - 3 минуты), для остановки проявителя: Ilfostop (10 секунд), для закрепления: Ilford Rapid fixer или Hypam fixer (1 минута), затем: промывка под проточной водой. 30-45 минут. Для быстрого и равномерного высыхания перед самой просушкой рекомендуется поместить бумагу в ванночкой с Ilford Ilfotol (разведенный с водой 1+200).

Для максимальной длительности хранения (например, для архивных целей) после закрепления рекомендуется использовать Ilford Washaid в следующей последовательности: 1 минута закрепления, 5 минут промывки под проточной водой, 10 минут промывки в ванночке с Ilford Washaid (с постоянным взбалтыванием), затем еще 5 минут промывки под проточной водой. При использовании селенового тонера последовательность другая: закрепитель (1 минута), тонер (до достижения нужного оттенка), Ilford Washaid (10 минут), проточная вода (30 минут). Использование селенового тонера продлевает жизнь отпечаткам, т.к. защищает их от воздействия кислорода, содержащегося в воздухе. Рекомендуется использовать именно селеновый тонер, т.к. он почти не оказывает влияния на цвет изображения, но допускается использование и других методов защиты, включая сульфидные тонеры и стабилизаторы на серебряной основе. Не следует передерживать бумагу в ванночке с закрепителем или усиливать его концентрацию - это не улучшает сохранность изображения, а только затрудняет промывку.

После промывки и просушки может монтироваться обычными методами, применяемыми к баритовой бумаге.

FB означает "fibre based" - баритовую основу бумаги. Multigrade означает переменную контрастность, всего 7 уровней контрастности (00 - 5), в зависимости от применяемого фильтра. Для максимально полного контроля за контрастностью изображения рекомендуется использовать оригинальные фильтры Ilford Multigrade.

Хранение: наилучшие свойства непроявленной бумаги сохраняются в течение 3 лет после выпуска, при хранении в прохладном (ниже 20° С), сухом помещении в оригинальной упаковке.

Подробная техническая информация от производителя (на английском языке) доступна для скачивания во вкладке "Инструкция".