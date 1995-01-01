Высококачественная черно-белая фотобумага для ручной «мокрой» печати. Баритовая основа, переменный контраст, глянцевая, 25 листов формата 17.8 x 24 см (7 x 9.5"). FB Classic обеспечивает нейтральные тона изображения, насыщенные глубокие черные цвета, большую фотографическую широту, высокую «прозрачность» (четкость) изображения и обладает хорошей реакцией на тонирование и ручную ретушь. Для регулирования контрастности снимков необходимо использовать при печати специальные цветные светофильтры Ilford Multigrade.

Баритовая бумага ценится за медленное проявление, которое обеспечивает более точный контроль за ходом процесса и более широкие возможности для использования различных приемов ручной ретуши во время проявки. Помимо нейтральной FB Classic, ILFORD также выпускает серии Cooltone и Warmtone, с холодными и теплыми оттенками соответственно.

При печати можно использовать такие лабораторные лампы как ILFORD 904, ILFORD 902, Kodak OC, Kodak 1A, Paterson red Dome A и другие (лампы должны располагаться на расстоянии не менее 1.2 м от бумаги).

Для проявки рекомендуется использовать такие проявители как ILFORD MULTIGRADE, BROMOPHEN или PQ UNIVERSAL. Для более точного контроля за ходом проявки лучше всего использовать ILFORD MULTIGRADE в слабой концентрации 1+14.

Стоп-ванна: с баритовой бумагой рекомендуется использовать промежуточную стоп-ванну ILFOSTOP между проявкой и фиксацией, так как этот тип фотобумаги переносит на себе много проявителя, из-за чего быстро портится фиксирующий раствор. Не рекомендуется передерживать отпечатки в фиксаже, также не рекомендуется использовать дубящий фиксаж (с отвердителем) это может снизить качество изображения. Рекомендуемые марки фиксажа: ILFORD RAPID Fixer (поставляется в виде жидкого концентрата) и ILFORD HYPAM (порошок для разведения). Как и все баритовые бумаги, MULTIGRADE FB CLASSIC требует длительной, тщательной промывки: 30-45 минут под проточной водопроводной водой (дольше - лучше). Для ускорения процесса можно использовать раствор ILFORD WASHAID. Для продления срока жизни отпечатков рекомендуется использовать селеновый тонер ILFORD, поскольку он слабо влияет на итоговый цвет изображения и при этом защищает его от деградации в ходе контакта с кислородом в воздухе.

Непроявленную бумагу следует хранить в прохладном сухом месте (при температурах ниже 20° С).

Срок годности составляет 3 года с момента производства.