Воздушная груша и кисточка IK Sung Super Blower Set
Код товара:УТ-00094442
Артикул:9523
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Описание
Универсальный набор для чистки оптики, фотоаппаратов, компьютерной техники и других устройств. Воздушная груша позволяет удалить пыль, песчинки и тому подобные загрязнения бесконтактным способом, большой объем обеспечивает мощный поток воздуха, который проникает даже в труднодоступные места. Груша выполнена из плотной резины, практически моментально восстанавливающей свою форму, что обеспечивает эффективный обдув быстрой серией нажатий. Наконечник пластиковый. Кисточка из конского волоса смахивает пыль, не царапая деликатные поверхности.
Страна производства: Южная Корея.