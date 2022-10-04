ИК-пульт удалённого спуска (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00062182
Артикул : б/у-Н1 КС 2022-10-04
Причина уценки:
Незначительные следы эксплуатации.
500 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
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Описание
Код товара: 127182
Пульт позволяет дистанционно управлять съёмкой. Работает с камерами Canon, оснащёнными ИК приёмником.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5.
Комплектация:-
Гарантия 14 дней.