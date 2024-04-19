Объектив Индустар И-61 53mm f/2.8 (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00075113
Артикул : б/у-Н1 КС 2024-04-19
Причина уценки:
Мелкие царапины и потёртости корпуса. Вмятина на переднем резьбовом кольце для светофильтров.
Гарантия 90 дней
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Описание
Индустар-61 53mm f/2.8 - это компактный и резкий 50-мм объектив с резьбовым креплением M39, разработанный для 35-мм дальномерных камер. Он является потомком знаменитого объектива Carl Zeiss Tessar и ценится за свою резкость, контрастность и приятное боке.
Характеристики:
Фокусное расстояние: 53 мм;
Максимальная диафрагма: f/2.8;
Минимальная диафрагма: f/16;
Угол обзора: 46°;
Оптическая схема: 4 элемента в 3 группах;
Резьба для крепления фильтра: 40.5 мм;
Вес: 125 г;
Длина: 65 мм.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 4, мелкие царапины и потёртости корпуса. Вмятина на переднем резьбовом кольце для светофильтров.
Комплектация: переходник M39-NEX.
Гарантия 14 дней.