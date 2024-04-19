Описание

Индустар-61 53mm f/2.8 - это компактный и резкий 50-мм объектив с резьбовым креплением M39, разработанный для 35-мм дальномерных камер. Он является потомком знаменитого объектива Carl Zeiss Tessar и ценится за свою резкость, контрастность и приятное боке.

Характеристики:

Фокусное расстояние: 53 мм;

Максимальная диафрагма: f/2.8;

Минимальная диафрагма: f/16;

Угол обзора: 46°;

Оптическая схема: 4 элемента в 3 группах;

Резьба для крепления фильтра: 40.5 мм;

Вес: 125 г;

Длина: 65 мм.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 4, мелкие царапины и потёртости корпуса. Вмятина на переднем резьбовом кольце для светофильтров.

Комплектация: переходник M39-NEX.

Гарантия 14 дней.