Плоттер HP DesignJet L26500 (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00070858
Артикул : б/у-Н1 К 2023-10-18
Причина уценки:
Потёртости и царапины, возможно придётся промыть головку, либо же заменить.
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 90 дней
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Описание
Плоттер HP Designjet L26500 обеспечит качественный и стабильный результат широкоформатной печати.
Позволяет получать четкие и яркие отпечатки для помещений, открытого воздуха, материалы для торговых точек, рекламные баннеры, материалы для выставок и интерьеров с разрешением 1200 dpi.
Устройство — плоттер;
Формат — более А0;
Тип — латексный;
Назначение — печать на текстиле; наружная реклама; интерьерная реклама;
Скорость печати — 22,8 кв.м/ч (4 прохода), 6,3 кв.м/ч (16 проходов);
Ширина печати — 61" (1549 мм);
Печать с рулона — есть;
Количество цветов — 6;
Объем картриджа — 775 мл;
Тип чернил — латексные;
Разрешение печати — 1200 x 1200 dpi;
Объем памяти — 512 МБ;
Тип подачи материала — рулонный;
Интерфейс Ethernet — да;
Габариты — 2465 x 690 x 1370 мм;
Вес — 202 кг.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 4, потёртости и царапины, возможно придётся промыть головку, либо же заменить.
Комплектация: все картриджи, кроме черного, почти полные.
Гарантия 90 дней.