Описание

Плоттер HP Designjet L26500 обеспечит качественный и стабильный результат широкоформатной печати.

Позволяет получать четкие и яркие отпечатки для помещений, открытого воздуха, материалы для торговых точек, рекламные баннеры, материалы для выставок и интерьеров с разрешением 1200 dpi.



Устройство — плоттер;

Формат — более А0;

Тип — латексный;

Назначение — печать на текстиле; наружная реклама; интерьерная реклама;

Скорость печати — 22,8 кв.м/ч (4 прохода), 6,3 кв.м/ч (16 проходов);

Ширина печати — 61" (1549 мм);

Печать с рулона — есть;

Количество цветов — 6;

Объем картриджа — 775 мл;

Тип чернил — латексные;

Разрешение печати — 1200 x 1200 dpi;

Объем памяти — 512 МБ;

Тип подачи материала — рулонный;

Интерфейс Ethernet — да;

Габариты — 2465 x 690 x 1370 мм;

Вес — 202 кг.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 4, потёртости и царапины, возможно придётся промыть головку, либо же заменить.

Комплектация: все картриджи, кроме черного, почти полные.

Гарантия 90 дней.