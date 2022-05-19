Картридж HP CN703A (б.у. состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00059545
Артикул : б/у-Н1 К 2022-05-19
Причина уценки:
Незначительные следы эксплуатации.
7 500 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 90 дней.
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Описание
Код товара: 124545
Голубая/светло-голубая печатающая головка HP 792 для принтеров Designjet позволяет печатать на различных материалах, поэтому вы можете расширить спектр предоставляемых услуг, создавая отпечатки для размещения как в помещении, так и на открытом воздухе.
Состояние: 5
Комплектация: полная
Гарантия 90 дней.