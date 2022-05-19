Описание

Код товара: 124545

Голубая/светло-голубая печатающая головка HP 792 для принтеров Designjet позволяет печатать на различных материалах, поэтому вы можете расширить спектр предоставляемых услуг, создавая отпечатки для размещения как в помещении, так и на открытом воздухе.

Состояние: 5

Комплектация: полная

Гарантия 90 дней.