Картридж HP C7115A № 15A (б.у состояние New) (б/у)
Код товара : УТ-00057949
Артикул : б/у-П72 К 2022-02-10
Причина уценки:
Состояние нового, без следов эксплуатации.
600 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 90 дней.
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Описание
Код товара: 122949
Оригинальный картридж, № 15A, C7115A является гарантом стабильной и качественной печати на устройствах типа
LBP 558i, LaserJet 3330, LaserJet 3380, LaserJet 1200, LaserJet 1005W, LaserJet 1005, LaserJet 3310
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : новый
Комплектация: полная
Гарантия 90 дней.