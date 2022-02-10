Картридж HP C4092A № 92A (б.у состояние New) (б/у)
Код товара : УТ-00057948
Артикул : б/у-П72 К 2022-02-10
Причина уценки:
Состояние нового, без следов эксплуатации.
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 90 дней.
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Описание
Код товара: 122948
Ресурс 2500 страниц по ISO/IEC 19752
Печать Лазерная печать
Цвет Черный
Количество 1 шт.
Оригинальный картридж, № 92A, C4092A является гарантом стабильной и качественной печати на устройствах типа
LaserJet 1100SE, LaserJet 1100Xi, LaserJet 1100, LaserJet 3200, LaserJet 1100a AiO, LaserJet 3200SE, LaserJet 3200M
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : новый
Комплектация: полная
Гарантия 90 дней.