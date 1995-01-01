Фильтры Umber Warming корректируют оттенки синего, особенно в области теней, придавая снимку янтарную теплоту. Типичными условиями являются пасмурные дни или тенистые места. Поскольку фильтры придают теплоту бледным тонам кожи, они особенно актуальны для портретных снимков. Цветокорректирующие фильтры HOYA были разработаны для съёмки на плёнку, но также используются и в цифровой фотографии.

Линейка Umber Warming представлена моделями W2, W4, W8 и W12, которые сдвигают цветовую температуру по шкале Майред на соответствующие значения -20, -40, -80 и -120. Другими словами, как видно из графика ниже, фильтры Umber Warming уменьшают попадание синего и зелёного света в объектив, тем самым косвенно усиливая жётые и красные цвета. Чем ниже значение Майред, тем меньше синего и зелёного света попадёт в объектив и тем сильнее будет «отепляющий» эффект. Также можно комбинировать различные фильтры из линейки Umber Warming для достижения требуемых значений, что позволяет фотографам добиваться практически любой цветокоррекции.

Майред – единица измерения, используемая для выражения цветовой температуры через обратную формулу: M = 1000000/T, где М - это искомая величина в Майредах, а K означает цвктовую температуру в Кельвинах. Поскольку формула является обратной, высокое значение Майред означает более тёплый свет (= более низкое значение Кельвинов), в то время как более низкое значение Майред означает более холодный свет (= более высокое значение Кельвинов). Преимущество шкалы Майред перед Кельвинами в одинаковой пропорциональности во всех её частях. Таким образом работа с Майредами даёт более точные и контролируемые значения.

Пример:

Фактическое значение цветовой температуры составляет 6500К. Значение М в данном случае составит 153.8. Желаемая температура составляет 5500К, т.е. М = 182. Разница в Майредах примерно равна -28 единицам. Это означает, что если фотографу требуется скорректировать цвет в соответствии с настройками плёнки, потребуется увеличить значение Майред на 28. Исходя из таблицы ниже, наиболее подходящей будет модель W2 со значением +20.

Фильтр Hoya W12 Umber Warming также можно использовать при съемке на пленку, сбалансированную под лампы накаливания (CineStill 800T, Kodak Vision 2 500T, Vision 3 500T, Silberra Cinema T500 и другие), под дневным солнечным светом, в этом случае он обеспечит естественную цветопередачу.