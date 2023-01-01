Описание

HOYA Variable Density II - это фильтр с регулируемой плотностью и диапазоном ND от 1,5 до 9 ступеней диафрагмы (ND3-400).

Отличие от предыдущего фильтра HOYA Variable Density заключается в недавно разработанной вращающейся раме с удобной ручкой, обеспечивающей более эффективную работу.

Фильтры переменной плотности широко используются, потому что они могут заменить набор твердых нейтральных фильтров, обеспечивая диапазон плотности, который можно регулировать в соответствии с желаемыми настройками экспозиции.

При фотосъемке фильтры с переменной плотностью уменьшают выдержку в соответствии с намерениями фотографа, когда выдержка не может быть уменьшена из-за ограничений камеры.

Фильтры переменной плотности также могут увеличить количество боке при съемке в условиях чрезмерного освещения, тем самым предотвращая передержку изображения.

При видеосъемке очень важно поддерживать выдержку, соответствующую настройке частоты кадров. То есть, чтобы он оставался равным, чтобы удвоить частоту кадров для достижения оптимальных результатов. Это связано с тем, что, в отличие от фотосъемки, слишком короткая выдержка может создавать резкий эффект и создавать остаточные изображения, которые не будут хорошо выглядеть в конечном видео.

Используя фильтры с переменной плотностью, выдержку можно отрегулировать до нужного значения, чтобы получить естественное и плавное движение, требуемое в видеоматериалах, как показано на изображении ниже.