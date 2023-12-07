Описание

Код товара: 136983

Нейтрально серый светофильтр с переменной плотностью Hoya Variable Density. Hoya Variable Density предназначены для ослабления избыточной освещнности, для использования длинных выдержек при пейзажной и объектной съемке, а также размытия движущихся объектов и съемке в стиле «день под ночь». Высокое качество фильтра изменяемой плотности позволяет использовать его при профессиональной видеосъемке вещательного качества. Использование поляризационного фильтра в Hoya Variable Density фильтре не влияет на цветопередачу и насыщенность цветов снимаемых объектов. Как следствие взаимосложения эффектов двух поляризационных фильтров на максимальных затемнениях могут появляться оптические тени. При работе требуется произвести композиционное построение и фокусировку в «открытом» состоянии, а затем затемнить изображение и настроить необходимую экспозицию TTL-экспонометром камеры. При съемке с большой выдержкой лучше использовать штатив.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 5

Комплектация: Полная в родной коробке

Гарантия 90 дней.

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Товар можно приобрести в магазине «Яркий фотомаркет»,

по адресу: Просвещения проспект, д. 72,

м. Гражданский проспект, м. Проспект Просвещения

Работаем каждый день с 9:00 до 21:00.

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