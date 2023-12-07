Светофильтр Hoya Variable Density ND 82mm (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00071983
Артикул : б/у-П72 К 2023-12-07
Причина уценки:
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Описание
Код товара: 136983
Нейтрально серый светофильтр с переменной плотностью Hoya Variable Density. Hoya Variable Density предназначены для ослабления избыточной освещнности, для использования длинных выдержек при пейзажной и объектной съемке, а также размытия движущихся объектов и съемке в стиле «день под ночь». Высокое качество фильтра изменяемой плотности позволяет использовать его при профессиональной видеосъемке вещательного качества. Использование поляризационного фильтра в Hoya Variable Density фильтре не влияет на цветопередачу и насыщенность цветов снимаемых объектов. Как следствие взаимосложения эффектов двух поляризационных фильтров на максимальных затемнениях могут появляться оптические тени. При работе требуется произвести композиционное построение и фокусировку в «открытом» состоянии, а затем затемнить изображение и настроить необходимую экспозицию TTL-экспонометром камеры. При съемке с большой выдержкой лучше использовать штатив.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 5
Комплектация: Полная в родной коробке
Гарантия 90 дней.
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Товар можно приобрести в магазине «Яркий фотомаркет»,
по адресу: Просвещения проспект, д. 72,
м. Гражданский проспект, м. Проспект Просвещения
Работаем каждый день с 9:00 до 21:00.
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