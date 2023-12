Описание

HOYA Variable Density II - это нейтральный фильтр с переменной плотностью от 1.5 до 9 ступеней экспозиции.

Фильтры с переменной плотностью имеют широкое распространение, т.к. могут заменить целый набор нейтральных фильтров с постоянной плотностью и позволяют динамично управлять интенсивностью светового потока в заданном интервале.

ND - нейтрально-серые фильтры (другое название: фильтры нейтральной оптической плотности). Применяются для сокращения светопропускаемости при избыточном освещении, не оказывая влияния на цветопередачу. Такие фильтры полезны для съемки с открытой диафрагмой (для достижения малой глубины резкости) или с длительной выдержкой (для размытия движения) под ярким солнечным светом, когда слишком большая интенсивность светового потока может не дать установить необходимые значения экспозиции. В положении Max фильтр обеспечивает затемнение на 9 ступеней экспозиции, что позволяет снимать сверхяркие объекты (такие как, например, раскаленная спираль электролампы), а также помогают снимать днем с очень длинной выдержкой (15, 30 секунд). При такой выдержке движущиеся объекты не отображаются на снимке, в то время как неподвижные - остаются на нем, что позволяет, к примеру, избавиться от пешеходов и транспорта при съемке городской архитектуры.

ND фильтры особенно полезны при съемке видео на зеркальные и беззеркальные системные фотокамеры. Дело в том, что в видеосъемке есть простое "золотое правило": для обычной съемки значение скорости затвора (в 1/x) должно быть примерно вдвое выше частоты кадров: т.е. 1/50 - 1/60 с для 24-30 кадров в секунду или 1/100 - 1/150 для 50-60 кадров в секунду. Слишком короткая выдержка приводит к заметным глазу рывкам, отрывистому, дерганому движению без плавного перехода между кадрами. Итак, ясный день, много света, вы не хотите поднимать скорость затвора, не хотите закрывать диафрагму (чтобы сохранить эффект размытия фона), и не можете опустить ISO, поскольку уже уперлись в минимальное значение. Остается одно - ограничить светопропускаемость с помощью ND фильтра.

Наиболее удобным здесь будет, конечно, ND фильтр переменной плотности, поскольку его не нужно постоянно менять в зависимости от освещения. Солнце зашло за тучу или съемка переместилась в тень? Достаточно просто повернуть оправу.

Внимание: при использовании фильтра на значении Min или близком к нему на изображении появится темный крестообразный узор, который невозможно устранить. Это особенность, свойственная для всех ND фильтров переменной плотности.

