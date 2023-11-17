Светофильтр Hoya UX UV 67mm (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00071552
Артикул : б/у-Н1 К 2023-11-17
Причина уценки:
Следы эксплуатации.
1 790 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 90 дней
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Описание
UV-фильтр, блокирует ультрафиолетовое излучение, также используется в качестве защитного.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5
Гарантия 90 дней.