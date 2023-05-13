Светофильтр Hoya UX UV 58mm (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00067532
Артикул : б/у-Н1 КС 2023-05-13
Причина уценки:
Незначительные следы эксплуатации.
1 290 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
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Описание
Высококачественный UV-светофильтр — блокирует ультрафиолет, делая картинку немного более контрастной.
Также используется в качестве защитного фильтра.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5.
Комплектация: -
Гарантия 14 дней.