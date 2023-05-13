Описание

Высококачественный UV-светофильтр — блокирует ультрафиолет, делая картинку немного более контрастной.

Также используется в качестве защитного фильтра.



Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5.

Комплектация: -

Гарантия 14 дней.