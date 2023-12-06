Описание

UV-фильтры блокируют ультрафиолетовый спектр света, что немного повышает резкость и контраст изображения.

Такие фильтры часто выступают в качестве защитного, предохроняя переднюю линзу от попадания грязи, отпечатков пальцев или механических повреждений.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 4

Гарантия 14 дней.