Светофильтр Hoya UV(0) HD II - ультрафиолетовый защитный фильтр премиум-класса с 16-слойным антибликовым просветлением с высоким коэффициентом пропускания и закалённым стеклом. Олеофобное покрытие защищает от загрязнения.

Объектив - это хрупкий и зачастую дорогой оптический элемент, который наиболее подвержен физическому воздействию. Более того, при использовании в сложных условиях риск повредить объектив только увеличивается. Для защиты оптики были разработаны специальные фильтры, задача которых стоит в физической защите передней линзы объектива от загрязнений, царапин и даже сильных ударов. С фильтром Hoya UV(0) HD II фотограф может быть уверен в максимальной защите своего объектива. Отличным дополнением к свойствам физической защиты является то, что фильтр также идеально отсекает ультрафиолетовое излучение.

Защитный фильтр Hoya UV(0) HD II сделан из оптического стекла высокой прочности, которое благодаря химическим улучшениям обладает прочностью, в четыре раза выше, чем у обычного стекла. Также фильтр имеет защиту от ультрафиолетового излучения, которое может привести к появлению дымки и синего цвета на изображении. Фильтр уменьшит такие негативные эффекты, делая изображение более чётким и чистым.

Покрытие состоит из 16 слоёв с каждой стороны, что значительно снижает вероятность любых бликов. Гладкость покрытия создаёт олеофобные свойства, делая поверхность устойчивой перед водой, жиром и др. загрязнением, а саму очистку лёгкой и быстрой. Не менее важное значение имеет оправа фильтра. Слишком большая толщина может вызвать виньетирование, а метод крепления стекла влияет на срок службы фильтра, а также может приводить к искривлению поверхности и искажениям изображения.

Светофильтр Hoya UV(0) HD II обладает уникальной оправой. Стекло крепится с помощью специальной технологии впрессования под высоким давлением, что обеспечивает надёжную равномерную фиксацию и долгий срок службы фильтра. Сама оправа изготовлена из прочного алюминия с тонким профилем, что значительно снижает вероятность виньетирования, позволяя снимать широкоугольными объективами.

Преимущества технологии Hoya HD: