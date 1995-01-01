Светофильтр Hoya UV(0) Fusion Antistatic Next - высококачественный ультрафиолетовый защитный фильтр с 18-слойным антибликовым просветлением, с высоким коэффициентом пропускания и защитой от статики. UV-фильтры отсекают нежелательные ультрафиолетовые лучи, которые могут вызывать синеватую дымку (наиболее заметна в ясный солнечный день на отдаленных объектах, в особенности при съемке на море или в горах). Кроме того, UV фильтры часто используют в качестве защитных, поскольку они оптически нейтральны и не вносят искажений в цветопередачу. Фильтр защищает переднюю линзу объектива от грязи и физических повреждений (царапин, сколов).

Инженерам Hoya удалось разработать новое антистатическое покрытие покрытие, которое действует как силовое поле, отталкивая намагниченные микрочастицы. Такие фильтры идеально подойдут для съёмки в условиях, когда в воздухе много пыли. Более того, поверхность имеет специальный твердый защитный слой с олеофобными и водоотталкивающими свойствами. Поэтому поверхность фильтра устойчива к царапинам и долго остаётся чистой – капли дождя быстро сбегают, не оставляя за собой следа, а пятна грязи и отпечатки пальцев стираются мягкой тканью – буквально одним движением.

Новые фильтры Hoya серии Fusion Antistatic Next производятся в Японии из высококачественного оптического стекла и рассчитаны на профессиональный сегмент фотографов. На каждую сторону фильтров нанесено 9-слойное просветляющее покрытие (всего 18 слоев), которое устраняет блики и обеспечивает максимальную степень светопропускания. Тонкая алюминиевая оправа снижает риск виньетирования при использовании с широкоугольной оптикой. Для обеспечения максимальной резкости само стекло фильтра установлено точно параллельно плоскости сенсора камеры. Таким образом, фильтр не оказывает практически никакого негативного влияния на цветовой баланс, контрастность или чёткость изображения.

Основные особенности: