Светофильтр Hoya UV HMC 49mm (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00071635
Артикул : б/у-П72 К 2023-11-21
Причина уценки:
Потертости на оправе
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 136635
Защитный UV фильтр с мультипроветлением 49 мм
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 5
Комплектация: Фильтр
Гарантия 90 дней.
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Товар можно приобрести в магазине «Яркий фотомаркет»,
по адресу: Просвещения проспект, д. 72,
м. Гражданский проспект, м. Проспект Просвещения
Работаем каждый день с 9:00 до 21:00.
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Фотомагазин по продаже нового и Б/У профессионального фото-, видео- и студийного оборудования.
Наши преимущества:
- Гарантия от 90 дней на комиссионную технику
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