Описание

Поляризационный светофильтр нового поколения, новинка выставки Photokina 2016. Как и фильтры Hoya HD, он создается из химически закаленного стекла, в 4 раза более прочного по сравнению с обычным, однако настоящей изюминкой фильтра является специальное просветляющее нанопокрытие. 16 ультратонких слоев наносятся по новой технологии, более плотно, что повышает жесткость покрытия и его устойчивость к царапинам на 200%. Помимо прочего, покрытие обладает олеофобными и гидрофобными свойствами: оно отталкивает воду и значительно легче очищается от жировых загрязнений.

Как можно видеть на графике светопропускаемости, покрытие фильтра Hoya UV HD Nano, пропускает почти 100% света в видимой части спектра (прибл. от 400 до 700 нм), поэтому фильтр не оказывает сколь-нибудь заметного влияния на изображение. При использовании на море или в горах при ярком солнечном свете фильтр помогает удалить легкую дымку, вызываемую ультрафиолетовым излучением. В остальных случаях фильтр может используется в качестве защитного.

Фильтры серии Hoya HD Nano изготавливаются в очень тонких черненых оправах, позволяющих использовать их с широкоугольными объективами без угрозы виньетирования. Эта серия выпускается только в Японии, в ней используются только лучшие стекла Hoya, крупнейшего производителя оптического стекла.