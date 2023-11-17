Описание

Ультрафиолетовые фильтры блокируют участок спектра с длиной волны короче 400 нм, это делает изображения более контрастными и убирают цветовые оттенки, которые вызывает УФ-излучение.

Также эти фильтры часто используются как защитные, т.к. не имеют никакого эффекта на другие участки спектра.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5

Гарантия 90 дней.