Светофильтр Hoya UV HD Nano 62mm (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00071555
Артикул : б/у-Н1 К 2023-11-17
Причина уценки:
Незначительные потёртости металлических частей.
1 790 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 90 дней
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Описание
Ультрафиолетовые фильтры блокируют участок спектра с длиной волны короче 400 нм, это делает изображения более контрастными и убирают цветовые оттенки, которые вызывает УФ-излучение.
Также эти фильтры часто используются как защитные, т.к. не имеют никакого эффекта на другие участки спектра.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5
Гарантия 90 дней.