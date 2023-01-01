Описание

Фильтр HOYA UV(0) HD блокирует практически весь спектр ультрафиолетовых лучей, повышая качество фотографий.

В изготовлении фильтра используется технология HD (Hardened Glass)﻿, используется высококачественное ультратонкое закаленное стекло﻿, которое обладает повышенной прочностью - в четыре раза прочнее обычного оптического стекла.

Важный плюс фильтра - многослойное покрытие (мультипросветление). В фильтре HOYA UV(0) HD применяется мультипросветление в 8 слоев с обоих сторон фильтра. Мультипросветленное стекло фильтра усиливает пропускание света до 99,3% и устраняет отражения на поверхности фильтра, тем самым препятствуя появлению бликов и ореолов.

В фильтрах HD используется поляризационная пленка, аналогичная применяемой в производстве экранов последних моделей ЖК Телевизоров. Светопроницаемость данной пленки на 25% выше, чем у стандартной поляризационной пленки, используемой в обычных светофильтрах. Фильтры HD имеют специальный слой, который обеспечивает защиту от воды и пятен, а также стойкий к царапинам.

Тонкая алюминиевая оправа, совместимая с широкоугольными объективами﻿.

Не влияет на цветовой баланс. Может использоваться постоянно для защиты передней линзы объектива.

При съемке ясным днем при ярком свете ультрафиолетовые лучи создают на фотографии пелену. Из-за нее изображение теряет четкость, искажается цветопередача. Особенно эффект ультрафиолета заметен на снимках в яркую солнечную погоду в горах или на море. Ультрафиолетовый фильтр UV блокирует практически весь спектр невидимых глазу ультрафиолетовых лучей, делает Вашу фотографию более резкой и контрастной, тем самым повышая качество снимка. Кроме этого ультрафиолетовые фильтры используются для постоянного ношения в качестве защиты объектива от пыли, грязи и механических повреждений. Гораздо дешевле заменить испорченный фильтр, чем покупать новый объектив.