Hoya Fusion One Next - это обновлённая серия фильтров Fusion One, берущая своё начало от серии Pro1D. Серия Pro1D многие годы широко используется любителями и профессионалами по всему миру. Слово «One» в названии как раз отсылает к Pro1D, указывая на преемственность. Это линейка фильтров, которая включает в себя весь набор качеств, необходимых большинству фотографов, но при этом имеет доступную цену.

UV фильтр обеспечивает защиту от ультрафиолетового излучения, которое может привести к появлению дымки синеватого цвета на изображении. Она хорошо заметна на отдаленных объектах при съемке пейзажа в солнечный день, когда в кадре присутствуют открытые пространства, особенно такие как моря, побережья, высокогорья, где интенсивность ультрафиолета наиболее высока. Фильтр практически полностью устраняет эту дымку, делая изображение более чётким и чистым.

Кроме того, ультрафиолетовые фильтры часто используют в качестве защитных, чтобы прикрыть переднюю линзу от грязи – вы можете поцарапать ее во время чистки. С фильтром все гораздо проще: даже если на него попала жидкая грязь с песком, вы просто снимаете его и промываете под струей воды, а в случае засохших загрязнений фильтр можно даже замочить на некоторое время. Наконец, очень часто фотографы царапают линзы, когда надевают крышку объектива (это, пожалуй, наиболее частая причина появления мелких царапин). И если ваш объектив не имеет влагозащиты, установленный фильтр не дает воде проникнуть через крепление передней линзы. А поскольку он в равной степени пропускает весь видимый спектр, вы не будете наблюдать искажения цветопередачи.

Основные характеристики

Fusion One Next UV имеет специальный защитный слой покрытия с повышенной твердостью и олеофобными свойствами. Поэтому поверхность фильтра устойчива к царапинам и долго остаётся чистой – вода сразу же собирается в капли и сбегает под собственным весом, не оставляя за собой следов, а пятна грязи и отпечатки пальцев стираются мягкой фланелью или микрофиброй одним движением.

Фильтр производится в Японии из высококачественного оптического стекла. На каждую сторону стекла нанесено 9 слоев просветляющего покрытия, которое устраняет блики и обеспечивает максимальную степень светопропускания (около 99%), а тонкая алюминиевая оправа снижает риск виньетирования при использовании с широкоугольной оптикой. Для обеспечения максимальной резкости само стекло фильтра установлено точно параллельно плоскости сенсора камеры.