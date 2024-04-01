Светофильтр Hoya UV 67mm HD Digital (состояние 4) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00074593 Артикул : б/у-Ф1 КС 2024-04-01

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Задать вопрос Причина уценки: Небольшие следы эксплуатации, небольшие царапинки. 2 000 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Код товара: 139593 Характеристики

Тип светофильтра ультрафиолетовый

Диаметр 67 мм Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 4

Комплектация: Фильтр, пластиковый бокс (не оригинальный).

Гарантия 14 дней.

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