Описание

Код товара: 139017

Фильтр HOYA UV(0) HD блокирует практически весь спектр ультрафиолетовых лучей, повышая качество фотографий.

В изготовлении фильтра используется технология HD (Hardened Glass) , используется высококачественное ультратонкое закаленное стекло , которое обладает повышенной прочностью - в четыре раза прочнее обычного оптического стекла.

Важный плюс фильтра - многослойное покрытие (мультипросветление). В фильтре HOYA UV(0) HD применяется мультипросветление в 8 слоев с обоих сторон фильтра. Мультипросветленное стекло фильтра усиливает пропускание света до 99,3% и устраняет отражения на поверхности фильтра, тем самым препятствуя появлению бликов и ореолов.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 5

Комплектация: Полная в коробке

Гарантия 90 дней.

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Товар можно приобрести в магазине «Яркий фотомаркет»,

по адресу: Просвещения проспект, д. 72,

м. Гражданский проспект, м. Проспект Просвещения

Работаем каждый день с 9:00 до 21:00.

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Фотомагазин по продаже нового и Б/У профессионального фото-, видео- и студийного оборудования.

Наши преимущества:

- Гарантия до 90 дней на комиссионную технику

- Выгодный Trade-in

- Дистанционный Trade-in по России

- Оплаты банковскими картами

- Возможность купить в кредит

- Обмен на новую и Б/У технику

- Бесплатная доставка по всей России

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Полную информацию можно уточнить на нашем сайте, https://www.yarkiy.ru/info/trade_in



Продать, обменять и сдать на комиссию, можно по адресам:

ул. Большая Монетная, д. 16, от м. Горьковская, м. Петроградская пешком 10 минут

ул. Некрасова, д. 1, от м. Чернышевская, м. Маяковская пешком 15 минут

Просвещения проспект, д. 72, м. Гражданский проспект, м. Проспект Просвещения