Светофильтр Hoya UV 58 mm HMC (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00069298
Артикул : б/у-П72 К 2023-08-21
Причина уценки:
Потертости на оправе
600 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия магазина 90 дней
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Описание
Код товара: 134298
Защитный фильтр 58 мм с мультипросветлением
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 5
Комплектация: Фильтр, коробка
Гарантия 90 дней.
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Товар можно приобрести в магазине «Яркий фотомаркет»,
по адресу: Просвещения проспект, д. 72,
м. Гражданский проспект, м. Проспект Просвещения
Работаем каждый день с 9:00 до 21:00.