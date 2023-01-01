Чехол для светофильтров Hoya Sq100 Pouch 6X
Код товара : УТ-00060428
Артикул : 0024066072474
3 390 ₽
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.080
Описание
HOYA Sq100 Pouch 6X - это чехол для системы квадратных фильтров HOYA Sq100. Аксессуар вмещает до шести фильтров размером 100x100 и 100x150 мм. Компактная конструкция в виде папки экономит место в сумке, а внутренний амортизирующий материал защищает фильтры от царапин во время хренения и транспортировки. Внутри чехол имеет серый цвет, что позволяет разглядеть фильтр даже в тёмное время.
- 6 карманов
- Амортизирующий наполнитель защищает светофильтры от повреждения при случайных ударах
- Материал: нейлон
- Размер: 180x134x26 мм