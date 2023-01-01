HOYA Sq100 Pouch 6X - это чехол для системы квадратных фильтров HOYA Sq100. Аксессуар вмещает до шести фильтров размером 100x100 и 100x150 мм. Компактная конструкция в виде папки экономит место в сумке, а внутренний амортизирующий материал защищает фильтры от царапин во время хренения и транспортировки. Внутри чехол имеет серый цвет, что позволяет разглядеть фильтр даже в тёмное время.