Описание

В комплект Hoya Sq100 Holder Kit входит собственно держатель для прямоугольных светофильтров серии Hoya Sq100 100х100 и 100х150 мм, два установочных зубчатых кольца для резьбы диаметром 82 и 86 мм, а также циркулярный поляризационный светофильтр.

Система квадратных фильтров HOYA Sq100 даёт фотографам средства и свободу для полного выражения творчества и реализации своих художественных замыслов.

Преимущества системы:

Переходные кольца позволяют фотографу использовать систему практически с любым объективом, имеющим резьбу для крепления фильтров. С системой HOYA Sq100 фотографу не нужно будет приобретать отдельные фильтры для каждого объектива.

У фильтров системы HOYA Sq100 нет оправы, поэтому полностью отсутствует риск виньетирования, даже в случае комбинирования фильтров.

С системой HOYA Sq100 удобнее комбинировать фильтры, поскольку она позволяет одновременно использовать до трех квадратных фильтров в дополнение к поляризатору. Смена фильтров происходит быстрее и проще, чем при использовании круглых фильтров.

Держатель можно поворачивать, а сам фильтр смещать по вертикали, что позволяет фотографу изменять угол наклона и положение линии градиента (в случае с градиентными фильтрами).

Система квадратных фильтров HOYA Sq100 представлена широкой линейкой высококачественных фильтров и аксессуаров, которые с достоинством оценят любители и профессионалы в области пейзажной и городской фотографии.

Держатель позволяет одновременно использовать два квадратных фильтра совместно с поляризационным фильтром, а также имеет дополнительный паз для третьего квадратного фильтра (входит в комплект). Корпус держателя сделан из алюминия, что делает его прочным, но в то же время лёгким. Чернение внутренних элементов, а также конструкция пазов без зазоров сводят к минимуму утечку света при использовании нейтрально-серых и градиентных фильтров. Держатель с фильтрами можно поворачивать, а сами фильтры смещать по вертикали, позволяя фотографу регулировать угол наклона и положение области перехода градиентного фильтра.

Для управления эффектом круглый поляризационный фильтр можно вращать внутри рамки. Благодаря большому диаметру 86 мм поляризационный фильтр не вызывает виньетирования на большинстве объективов. Фильтр имеет олеофобное покрытие, которое отталкивает жиры и воду, благодаря чему капли дождя не оставляют за собой следов при скатывании. Покрытие также облегчает очистку фильтра от отпечатков пальцев. В конструкции применена поляризационная плёнка с высокой прозрачностью, благодаря чему в объектив поступает на 1/2 ступени больше света, по сравнению с обычными фильтрами подобного типа. Это важно при съёмке в условиях ограниченной освещённости.

Чтобы использовать поляризационный фильтр, скрутите его с зубчатым адаптером и вместе прикрепите к объективу. В случае крепления держателя к объективу с диаметром резьбы 86 мм, используйте резьбовой адаптер "86mm-86mm", для объектива с диаметром резьбы 82 мм используйте резьбовой адаптер "86mm-82mm". В остальных случаях, когда объективы имеют меньший диаметр резьбы, используйте соответствующие переходные кольца (продаются отдельно).