Описание

Представьте, что вы ночью сидите с друзьями у костра, холодным зимним вечером идёте в парк с праздничной иллюминацией или же наблюдаете, как капля дождя медленно свисает с цветка после летнего дождя. Эти сцены создают особое ощущение уюта и умиротворения, которое вспыхивает, как тёплая искра внутри нас.

Мы создали этот фильтр, чтобы дать фотографу возможность передать в фотографии это ощущение тепла. Фильтр создаёт световые лучи среднего размера от точечных источников света, мягко усиливая их. Эти крошечные искры создают тёплую и радостную атмосферу, такую же, как чувство внутри нас. Узнайте больше о фильтрах HOYA SPARKLE.

Обычные лучевые фильтры могут создавать слишком длинные световые лучи, перегружая фотографию. У HOYA SPARKLE эффект более умеренный, который только усиливает акцент на творческой задумке автора. При этом сами источники света также смягчаются, создавая идеальный баланс между силой света и длиной исходящих лучей.