Светофильтр Hoya Protector HD 46mm
Код товара : УТ-00034529
Артикул : 24066055767
2 590 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Официальная гарантия HOYA 1 год
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Защитные фильтры используются с единственной целью - сбережения передней линзы объектива от грязи и механических повреждений. Благодаря водоотталкивающему покрытию на фильтрах Hoya HD не задерживаются капли воды и быстрее испаряется конденсат. Кроме того, их легче чистить. Фильтры серии HD изготавливаются из химически закаленного оптического стекла на заводе Hoya в Японии. Hoya - один из ведущих мировых поставщиков оптического стекла.