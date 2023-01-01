Описание

Защитные фильтры используются с единственной целью - сбережения передней линзы объектива от грязи и механических повреждений. Благодаря водоотталкивающему покрытию на фильтрах Hoya HD не задерживаются капли воды и быстрее испаряется конденсат. Кроме того, их легче чистить. Фильтры серии HD изготавливаются из химически закаленного оптического стекла на заводе Hoya в Японии. Hoya - один из ведущих мировых поставщиков оптического стекла.