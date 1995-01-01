Hoya Fusion One Next - это обновлённая серия фильтров Fusion One, берущая своё начало от серии PRO1D. Серия PRO1D многие годы широко используется любителями и профессионалами по всему миру. Слово "ONE" в названии как раз отсылает к PRO1D, указывая на преемственность. Это линейка фильтров, которая включает в себя весь набор качеств, необходимых большинству фотографов, но при этом имеет доступную цену.

Fusion One Next Protector имеет специальный защитный слой с повышенной прочностью и олеофобными свойствами. Поэтому поверхность фильтра устойчива к царапинам и долго остаётся чистой - вода собирается в капли и стекает, а пятна грязи и отпечатков пальцев стираются фланелью одним движением, не оставляя следов.

Фильтр производится в Японии из высококачественного оптического стекла. На каждую сторону стекла нанесено 9-слойное мультипросветление, которое устраняет блики и обеспечивает максимальную степень светопропускания (98.8%), а тонкая алюминиевая оправа снижает риск виньетирования при использовании с широкоугольной оптикой. Для обеспечения максимальной резкости само стекло фильтра установлено точно параллельно плоскости сенсора камеры.

Таким образом, фильтр не оказывает практически никакого негативного влияния на цветовой баланс, контрастность или чёткость изображения.