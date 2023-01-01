Светофильтр Hoya Protector Fusion One Next 77mm
Код товара : УТ-00071427
Артикул : 0024066071415
4 790 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Официальная гарантия HOYA 1 год
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Описание
Высококачественный ультрафиолетовый защитный фильтр с 18-слойным антибликовым просветлением с высоким коэффициентом пропускания. Олеофобное покрытие защищает от загрязнения.
HOYA FUSION ONE NEXT - это обновлённая серия фильтров FUSION ONE, берущая своё начало от серии PRO1D. Серия PRO1D многие годы широко используется любителями и профессионалами по всему миру. Слово "ONE" в названии как раз отсылает к PRO1D, указывая на преемственность.
HOYA FUSION ONE NEXT - это линейка фильтров, которая включает в себя весь набор качеств, необходимых большинству фотографов, но при этом имеет доступную цену.
- Высокое светопропускание благодаря 18 слоям просветления.
- Физическая защита передней линзы и отсечение ультрафиолета.
- Олеофобное покрытие защищает от загрязнений.
- Высококачественное оптическое стекло HOYA.
- Прочная конструкция благодаря технологии сборки прессинговым методом.