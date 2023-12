Высококачественный ультрафиолетовый защитный фильтр с 18-слойным антибликовым просветлением с высоким коэффициентом пропускания. Олеофобное покрытие защищает от загрязнения.

HOYA FUSION ONE NEXT - это обновлённая серия фильтров FUSION ONE, берущая своё начало от серии PRO1D. Серия PRO1D многие годы широко используется любителями и профессионалами по всему миру. Слово "ONE" в названии как раз отсылает к PRO1D, указывая на преемственность.

HOYA FUSION ONE NEXT - это линейка фильтров, которая включает в себя весь набор качеств, необходимых большинству фотографов, но при этом имеет доступную цену.