Описание

Светофильтры Hoya Fusion Antistatic - новинка 2015 года. Инновационное антистатическое покрытие действует как силовое поле, не давая пыли оседать на поверхности фильтра. Кроме того, жесткий антистатический слой покрытия обладает водоотталкивающими свойствами, поэтому фильтр дольше остается чистым и легче отчищается, а капли дождя сбегают по фильтру, не задерживаясь. Наконец, покрытие имеет повышенную стойкость к появлению царапин и потертостей. Тонкая оправа позволяет устанавливать такие фильтры на сверхширокоугольные объективы, не опасаясь усиления виньетирования.

Защитные фильтры используются с единственной целью - защиты передней линзы объектива от загрязнения и царапин. Оптически они полностью нейтральны и не вносят никаких искажений в цветопередачу, за исключением минимальной потери света (1-2%).

Фильтры Hoya Fusion Antistatic выполняются из оптического стекла профессионального уровня. Просветляющее покрытие: 9-слойное. Отлично справляется с бликами и ореолами при боковом освещении. Оправа выполнена из алюминия.