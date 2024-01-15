Светофильтр Hoya Protector Fusion Antistatic 77mm (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00072805
Артикул : б/у-Ф1 КС 2024-01-15/03
Причина уценки:
Без видимых следов эксплуатации.
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Гарантия 14 дней
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Описание
Код товара: 137805
Инновационное антистатическое покрытие фильтра действует как силовое поле, не давая пыли оседать на поверхности фильтра. Кроме того, жесткий верхний слой покрытия обладает водоотталкивающими свойствами, поэтому фильтр дольше остается чистым и легче отчищается, а капли дождя сбегают по фильтру, не задерживаясь. Наконец, покрытие имеет повышенную стойкость к появлению царапин и потертостей. Тонкая оправа позволяет устанавливать такие фильтры на сверхширокоугольные объективы, не опасаясь усиления виньетирования.
Защитные фильтры используются с единственной целью - защиты передней линзы объектива от загрязнения и царапин. Оптически они полностью нейтральны и не вносят никаких искажений в цветопередачу, за исключением минимальной потери света (1-2%).
Фильтры Hoya Fusion Antistatic выполняются из оптического стекла профессионального уровня. Просветляющее покрытие: 9-слойное. Отлично справляется с бликами и ореолами при боковом освещении. Оправа выполнена из алюминия.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 5-
Комплектация: Фильтр, пластиковый бокс (от другого)
Гарантия от 14 до 90 дней.