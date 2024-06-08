Светофильтр Hoya Protector Fusion Antistatic 67mm (состояние 4) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00076234 Артикул : б/у-Н1 КС 2024-06-08

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Задать вопрос Причина уценки: слабозаметные отметины на внешней стороне. 1 690 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Код товара: 141234 Hoya Protector 67mm Fusion Antistatic (состояние 4) Высококачественный защитный фильтр с 18-слойным антибликовым просветлением с высоким коэффициентом пропускания и защитой от статики. Олеофобное покрытие защищает от загрязнения. Твердый верхний слой просветляющего покрытия защищает от царапин и потертостей. Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 4;; слабозаметные отметины на внешней стороне.

Комплектация:фильтр

Гарантия 14 дней.

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