Светофильтр Hoya Protector Fusion Antistatic 67mm (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00076234
Артикул : б/у-Н1 КС 2024-06-08
Причина уценки:
слабозаметные отметины на внешней стороне.
Гарантия 14 дней
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Описание
Код товара: 141234
Hoya Protector 67mm Fusion Antistatic (состояние 4)
Высококачественный защитный фильтр с 18-слойным антибликовым просветлением с высоким коэффициентом пропускания и защитой от статики. Олеофобное покрытие защищает от загрязнения. Твердый верхний слой просветляющего покрытия защищает от царапин и потертостей.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 4;; слабозаметные отметины на внешней стороне.
Комплектация:фильтр
Гарантия 14 дней.