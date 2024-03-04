Светофильтр Hoya Protector Fusion Antistatic 62 mm (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00073780
Артикул : б/у-Ф1 КС 2024-03-04/03
Причина уценки:
Минимальные следы эксплуатации.
1 300 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
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Описание
Код товара: 138780
Светофильтр защитный ультрафиолетовый Hoya Protector Fusion Antistatic 62 mm
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 5-
Комплектация: Фильтр
Гарантия 14 дней.
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