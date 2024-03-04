Светофильтр Hoya Protector Fusion Antistatic 62 mm (состояние 5-) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00073780 Артикул : б/у-Ф1 КС 2024-03-04/03

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Задать вопрос Причина уценки: Минимальные следы эксплуатации. 1 300 ₽ Купить Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание Код товара: 138780 Светофильтр защитный ультрафиолетовый Hoya Protector Fusion Antistatic 62 mm Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 5-

Комплектация: Фильтр

Гарантия 14 дней.

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