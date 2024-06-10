Светофильтр Hoya Protector 58mm Pro1 Digital MC (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00076272
Артикул : б/у-Н1 КС 2024-06-10
Причина уценки:
Следы использования.
850 ₽
Гарантия 14 дней
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Описание
Используется как защитный фильтр для объектива камеры. Он предохраняет переднюю линзу объектива от пыли, грязи, царапин и повреждений.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 4; следы использования.
Гарантия 14 дней.
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