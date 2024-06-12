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    Светофильтр Hoya PROND16 72 mm (состояние NEW) (б/у)

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    0 отзывов

    Код товара : УТ-00076407

    Артикул : б/у-П72 К 2024-06-12

    • PROND16 72 mm (состояние NEW)
    • PROND16 72 mm (состояние NEW)
    • PROND16 72 mm (состояние NEW)

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    Причина уценки:

    Новый

    1 990 ₽

    Гарантия 90 дней

    Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru

    Доставка курьером бесплатно от 5 000₽

    Характеристики
    Описание
    Видео
    Аксессуары
    Отзывы0

    Описание

    Код товара: 141407

    Тип фильтра: нейтрально-серый
    Плотность: 1.2 (16х, 4 ступени)
    Диаметр резьбы светофильтра (мм): 72
    Производитель: Hoya

    Фототехника  прошла  проверку на работоспособность.
    Состояние : Новый
    Комплектация: Полная в родной коробке
    Гарантия 90 дней.

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    Товар можно приобрести в магазине «Яркий фотомаркет»,
    по адресу:  Просвещения проспект, д. 72,
    м. Гражданский проспект, м. Проспект Просвещения
    Работаем каждый день с 9:00 до 21:00.
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    Фотомагазин по продаже нового и Б/У профессионального фото-, видео- и студийного оборудования.
    Наши преимущества:
    - Гарантия до 90 дней на комиссионную технику
    - Выгодный Trade-in
    - Дистанционный Trade-in по России
    - Оплаты банковскими картами
    - Возможность купить в кредит
    - Обмен на новую и Б/У технику
    - Бесплатная доставка по всей России
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    Полную информацию можно уточнить на нашем сайте, https://www.yarkiy.ru/info/trade_in


    Продать, обменять и сдать на комиссию, можно по адресам:
    ул. Большая Монетная, д. 16, от м. Горьковская, м. Петроградская пешком 10 минут
    ул. Некрасова, д. 1, от м. Чернышевская, м. Маяковская пешком 15 минут
    Просвещения проспект, д. 72, м. Гражданский проспект, м. Проспект Просвещения

     

    Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.