Описание

Код товара: 134560

Защитный фильтр 62 мм

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 5

Комплектация: без коробки

Гарантия 90 дней.

-----

Товар можно приобрести в магазине «Яркий фотомаркет»,

по адресу: Просвещения проспект, д. 72,

м. Гражданский проспект, м. Проспект Просвещения

Работаем каждый день с 9:00 до 21:00.