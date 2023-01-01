Описание

HOYA PRO ND Filter Kit - это оптимальный набор, разработанный для фотографов-любителей, профессиональных фотографов, а также создателей видеоконтента. Комплект состоит из 3-х нейтральных фильтров - PRO ND8, PRO ND64 и PRO ND1000, которые обеспечивают широчайшие возможности съёмки с длинной выдержкой. ND8 увеличивает выдержку на 3 ступени, ND64 – на 6 ступеней, ND1000 – на 10 ступеней. Фильтры можно использовать вместе для еще большего затемнения.

Современное металлизированное покрытие Accu-ND обеспечивает по-настоящему нейтральный цветовой баланс, даже в ИК спектре.

Нейтрально-серые фильтры используются для продления выдержки с сохранением открытой диафрагмы и малой глубины резкости. Используются как при фотосъемке (сохранение ГРИП при избыточной освещенности, съемка ярких источников света, таких как солнце), так и при съемке видео.