Описание

Поляризационный фильтр начального уровня. Серия UX приходит на смену серии TEC Slim. Название серии UX взято от словосочетания «User eXperience»: несмотря на относительно невысокую цену фильтры серии UX изготавливаются так, чтобы обеспечивать только положительный опыт использования. Тонкая черненая оправа из алюминия минимизирует эффект виньетирования на широкоугольных объективах.

Поляризационный фильтр уменьшает блики и отражения при съемке через стекло или водную поверхность (например, если вы захотите снять рыб в пруду или человека через витринное стекло), а также блики от всех прочих диэлектриков - жидкостей, пластиковых и лакированных поверхностей, листвы и т.д. Помимо этого поляризационный фильтр усиливает цветовую насыщенность, предотвращает «выгорание» листвы и неба при пейзажной съемке, улучшает проработку облаков. Незаменимый фильтр для съемки пейзажей при ярком солнце.