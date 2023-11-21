Светофильтр Hoya PL-CIR UV HRT 58mm (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00071632
Артикул : б/у-П72 К 2023-11-21
Причина уценки:
Незначительные потертости на оправе
1 500 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 136635
Поляризационный фильтр с мультипроветлением 58 мм
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 5
Комплектация: Фильтр
Гарантия 90 дней.
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Товар можно приобрести в магазине «Яркий фотомаркет»,
по адресу: Просвещения проспект, д. 72,
м. Гражданский проспект, м. Проспект Просвещения
Работаем каждый день с 9:00 до 21:00.