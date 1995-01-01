Описание

Поляризационный светофильтр нового поколения, новинка выставки Photokina 2016. Как и фильтры Hoya HD, он создается из химически закаленного стекла, в 4 раза более прочного по сравнению с обычным, однако настоящей изюминкой фильтра является специальное просветляющее нанопокрытие. 16 ультратонких слоев наносятся по новой технологии, более плотно, что повышает жесткость покрытия и его устойчивость к царапинам на 200%. Помимо прочего, покрытие обладает олеофобными и гидрофобными свойствами: оно отталкивает воду и значительно легче очищается от жировых загрязнений.

Использование поляризационной пленки нового поколения снижает световые потери, характерные для таких фильтров, на 25%. В качестве дополнительного эффекта пленка поглощает лучи ультрафиолетового спектра, работая как UV-фильтр.

Фильтры серии Hoya HD Nano изготавливаются в очень тонких черненых оправах, позволяющих использовать их с широкоугольными объективами без угрозы виньетирования. Эта серия выпускается только в Японии, в ней используются только лучшие стекла Hoya, крупнейшего производителя оптического стекла.

Поляризационные фильтры обычно применяются для повышения цветовой насыщенности и контрастности изображения, в основном - при ярком солнечном свете. При использовании под 90° к солнцу они позволяют лучше проработать небо и облака. Кроме того, поляризационные фильтры устраняют нежелательные блики от неметаллических поверхностей (воды, стекла, лакированных поверхностей и т.д.).