Hoya Fusion One Next - это обновлённая серия фильтров Fusion One, берущая своё начало от серии Pro1D. Серия Pro1D многие годы широко используется любителями и профессионалами по всему миру. Слово «One» в названии как раз отсылает к Pro1D, указывая на преемственность. Это линейка фильтров, которая включает в себя весь набор качеств, необходимых большинству фотографов, но при этом имеет доступную цену.

Усиливает контраст и насыщенность

Неполяризованные световые волны снижают чёткость и насыщенность некоторых цветов, из-за чего они могут выглядеть на фотографии блеклыми. После прохода через фильтр Fusion One Next CIR-PL эти волны становятся поляризованными, что значительно улучшает цветовой контраст, делает небо и зеленую листву более чёткими, обеспечивает более глубокие и насыщенные цвета.

Устранение бликов

Поскольку свет, отраженный от неметаллических поверхностей, поляризуется, фильтр Fusion One Next CIR-PL позволяет устранить эти отражения, просто повернув оправу фильтра. Таким образом становится возможным снимать через стекло или водную поверхность.

Фильтры серии Fusion One Next производится в Японии, с высокой точностью и из высококачественного оптического стекла. На каждую сторону стекла нанесено 9 слоев просветляющего покрытия, которое устраняет блики и обеспечивает максимальную степень светопропускания (около 99%), а тонкая алюминиевая оправа снижает риск виньетирования при использовании с широкоугольной оптикой. Для обеспечения максимальной резкости само стекло фильтра установлено точно параллельно плоскости сенсора камеры.

Фильтры серии Fusion One Next также имеют специальный защитный слой покрытия с повышенной твердостью и олеофобными свойствами. Поэтому поверхность фильтра устойчива к царапинам и долго остаётся чистой – вода сразу же собирается в капли и сбегает под собственным весом, не оставляя за собой следов, а жировые пятна и отпечатки пальцев стираются мягкой фланелью или микрофиброй – буквально одним движением.

Особенности: