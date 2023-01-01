Серия HOYA Fusion ONE дополняет прекрасно зарекомендовавшую себя серию фильтров Pro 1D, которую высоко ценят фотографы-любители и профессионалы по всему миру. 18 слоев просветления обеспечивают сверхвысокий коэффициент светопропускания. На поверхность светофильтра нанесено жиро- и влагоотталкивающее покрытие.