Светофильтр Hoya PL-CIR Fusion One 77mm
Код товара : УТ-00046016
Артикул : 0024066068712
8 490 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 1 год.
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Описание
Серия HOYA Fusion ONE дополняет прекрасно зарекомендовавшую себя серию фильтров Pro 1D, которую высоко ценят фотографы-любители и профессионалы по всему миру.
Ключевые особенности:
- 18 слоев просветления обеспечивают сверхвысокий коэффициент светопропускания
- Плавное вращение оправы
- Покрытие стекла устойчиво к жиру и отпечаткам пальцев
- Гидрофобное покрытие позволяет легко очищать поверхность фильтра
- Изготовлены из оптического стекла HOYA профессионального качества
- Тонкая оправа из двух частей