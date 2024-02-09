Описание

Код товара: 138337



Светофильтры Hoya Fusion Antistatic - новинка 2015 года. Инновационное антистатическое покрытие действует как силовое поле, не давая пыли оседать на поверхности фильтра. Кроме того, жесткий антистатический слой покрытия обладает водоотталкивающими свойствами, поэтому фильтр дольше остается чистым и легче отчищается, а капли дождя сбегают по фильтру, не задерживаясь. Наконец, покрытие имеет повышенную стойкость к появлению царапин и потертостей. Тонкая оправа позволяет устанавливать такие фильтры на сверхширокоугольные объективы, не опасаясь усиления виньетирования.

Состояние : 4

Комплектация: фильтр, пластиковый бокс.

Гарантия 90 дней.

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Товар можно приобрести в профессиональном фотоцентре «FOTO-ONE»,

по адресу: ул. Большая Монетная, д. 16,

от м. Горьковская, м. Петроградская пешком 10 минут.

Работаем каждый день с 9:00 до 21:00.