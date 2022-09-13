Светофильтр Hoya NDX2 HMC 72мм (б.у. состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00061767
Артикул : б/у-Ф1 КС 2022-09-13/06
Причина уценки:
Незначительные следы эксплуатации.
1 000 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
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Описание
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 4 (Незначительные следы эксплуатации)
В комплекте: фильтр, коробка
Гарантия 14 дней.
Код товара: 126767
Hoya NDX2 - нейтрально-серый фильтр низкой плотности, сокращающий светопропускаемость объектива на 1 ступень экспозиции. Может применяться в видеографии, для продления скорости затвора. Также может применяться для усиления эффекта более плотных ND-фильтров