Описание

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 4 (Незначительные следы эксплуатации)

В комплекте: фильтр, коробка

Гарантия 14 дней.

Код товара: 126767

Hoya NDX2 - нейтрально-серый фильтр низкой плотности, сокращающий светопропускаемость объектива на 1 ступень экспозиции. Может применяться в видеографии, для продления скорости затвора. Также может применяться для усиления эффекта более плотных ND-фильтров