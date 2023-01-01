Описание

ND - нейтрально-серые фильтры (другое название: фильтры нейтральной оптической плотности). Применяются для сокращения светопропускаемости при избыточном освещении, не оказывая влияния на цветопередачу. Фильтры с сильным затемнением (8 - 10 ступеней) позволяют снимать сверхяркие объекты (такие как, например, раскаленная спираль электролампы), а также помогают снимать днем с очень длинной выдержкой (15, 30 секунд). При такой выдержке движущиеся объекты не отображаются на снимке, в то время как неподвижные - остаются на нем, что позволяет, к примеру, избавиться от пешеходов и транспорта при съемке городской архитектуры.

Фильтры Hoya ProND имеют покрытие Metallic ACCU-ND, которое обеспечивает равномерное затемнение без малейшего искажения цветового баланса. Более того, не требуется корректировка баланса белого при переходе от более плотного ND фильтра к менее плотному и обратно - обычная проблема многих нейтрально-серых фильтров.