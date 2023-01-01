Светофильтр Hoya Pro ND8 49mm
Код товара : УТ-00008329
Артикул : 0024066058263
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Официальная гарантия HOYA 1 год
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Описание
HOYA PRO ND8 58mm - фильтр с нейтральной оптической плотностью, обеспечивающий равномерное затемнение всего кадра на 3 ступени экспозиции. Не создает дополнительных отклонений в цветовом балансе изображения благодаря фирменному металлизированному покрытию ACCU-ND. Поэтому при установке фильтра не потребуется даже изменять баланс белого.
Нейтрально-серые фильтры (другое название: фильтры с нейтральной оптической плотностью) обеспечивают фотографу возможность продлить выдержку или шире открыть диафрагму объектива в условиях избыточного, дневного освещения. Фильтры ND8 сокращают светопропускаемость на 3 ступени экспозиции.